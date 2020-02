Denizli'nin termal yatırımı, 'yaşlı nüfus' ile büyüyecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - TERMAL Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı (TESTUD) Yavuz Yılık, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 13\'ünü oluşturan yaşlı nüfusun hızlı artışının sağlık turizmi, özellikle de termal turizm pazarını giderek, büyüttüğü söyledi. Yılık, Türkiye\'nin en önemli kaplıca merkezlerinden Denizli\'de, gelecek 30 yıl içinde en az 5 kat büyüme öngördüklerini belirtti.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Denizli\'nin termal turizmini değerlendirdi. Yılık, dünya nüfusunun hızla yaşlanmasıyla kronik hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa şifa olan termal turizme ihtiyacın daha da artacağını kaydetti. Denizli\'de termal alanda yapılacak çalışmaların hızlanmasıyla gelecek yıllarda en çok kazandıracak sektörlerden birinin termal sağlık turizmi olacağının altını çizen Yılık, şunları kaydetti:

\"Güncel rakamlar dünyada 60 yaş ve üstü 962 milyon kişinin yaşadığını gösteriyor. Bu rakamın 2050\'de yaklaşık 2,1 milyara ulaşması öngörülüyor. Yani ülkelerin neredeyse tümü önümüzdeki yıllarda nüfuslarının hızla yaşlanmasına şahitlik edecek. İşte bu noktada termal sağlık turizminin önemi yadsınamayacak kadar büyük olacak. Çünkü kaplıca suları, sağlık sorunlarına şifa olmasının yanı sıra vücutta dinçlik ve yenilenme hissi uyandırmasıyla her zamanki gibi akla gelen ilk yol olacak. Türkiye ise problemlerine çözüm arayışında olan pek çok insanın sağlık turizmi için ilk rotası. Özellikle Denizli, termal turizmde nitelikli kaplıca sularıyla ön plana çıkıyor. Geçen yıl, bir önceki yıla göre, Türkiye\'ye gelen turist sayısı yüzde 28 oranında artarken, Pamukkale\'ye gelen turist sayısındaki artış ise rekor kırarak yüzde 71 oldu. Bu büyüme artan yaşlı nüfus ve yükselen refah düzeyi ile hız kesmeden devam edecek. Tahminlerimize göre önümüzdeki 30 yıllık süreçte Denizli\'nin termal kapasitesi en az 5 kat büyüyecek.\"

Denizli\'nin geleceğine en önemli yatırımın termal turizm olduğunu ve bu alanda yapılacak her yatırımın kar marjının yüksek şekilde geri döneceğini de belirten Başkan Yılık, \"Eşsiz güzellikteki travertenleri, çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistleri büyüleyen Denizli, ayrıca şifalı kaplıca suları ile termal sağlığın başkenti olma noktasında hızla ilerliyor. Bu noktada biz TESTUD olarak Denizli\'de ve termalde isim yapmış tüm şehirlerde yapılacak her türlü çalışma için hazırız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI