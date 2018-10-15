Denizli'nin 'Hanımağası', son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin önde gelen iş insanlarından \'Hanımağa\' lakabıyla tanınan 81 yaşındaki Neslihan Akça, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akça, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaklaşık 1,5 aydır tedavi gördüğü özel bir hastanede dün yaşamını yitiren Neslihan Akça için Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akça ailesi başta olmak üzere Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Aslan ve Haşim Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Neslihan Akça\'nın kurucusu olduğu şirketler grubunun mevcut yönetim kurulu başkanı olan oğlu Ali Akça, kardeşleri ve torunları, cenazede başsağlığı dileklerini kabul etti. Neslihan Akça, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

NESLİHAN AKÇA KİMDİR?

Denizli\'ye 1970 yılında Acıpayam ilçesinin Hisar Köyü\'nden 8 çocuğuyla göçen Neslihan Akça, bir kamyonla başladığı taşımacılık işini eşinin rahatsızlığı sonrası ele alarak, kendi şirketini kurdu. Yaklaşık 300 milyon liralık cirosu ve bin çalışanıyla kentin en büyük şirketlerinden birisi haline getiren Akça, yöresel kıyafetlerinden de vazgeçmedi. Akça, kentin ilk hazır beton ve asfalt üretim tesisini kurdu, geri dönüşüm, inşaat gibi sektörlerin ardından medya sektörüne de adım atarak, yerel yayın yapan televizyon, radyo ve gazeteyi grup bünyesine kattı.



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