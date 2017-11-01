Denizli'nin Ekim ayı ihracatında büyük artış

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin ekim ayı ihracatı yüzde 19.6 artarak, 286 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Süleyman Kocasert, ihracatın güçlü artışını sürdürdüğünü ve tüm zamanların ihracat rekorunu yakalamanın sürpriz olmayacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Birliği\'nin verilerine göre, Denizli\'den ekim ayında yapılan ihracatın yüzde 19.6 artarak 286 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Süleyman Kocasert, bu yılın 10 aylık ihracatının ise yüzde 9.2 artarak 2 milyar 494 milyon doları geride bıraktığını söyledi. Denizli İhracatçılar Birliği\'nin tescilinden, geçen ekim ayı ihracatının yüzde 20 artışla 224 milyon dolar olduğunu belirten Kocasert, \"Birliğimizin tescilinden geçen 10 aylık ihracat rakamımız ise geçen yıla göre yüzde 14 arttı ve 2 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti\" dedi.

Türkiye\'nin ekim ayı ihracatını da değerlendiren Kocasert, ihracatın güçlü artışını sürdürdüğünü, dünya ortalamasının 5 puan üzerinde seyrettiğini belirterek, \"Ekim ayında yüzde 15.6 oranında artan ve 13 milyar 528 milyon dolar olan ihracat, Ocak- Ekim döneminde yüzde 11 yükselişle 128 milyar 660 milyon doları yakaladı. Daha önceki aylarda da belirttiğim gibi tüm zamanların ihracat rekoru olan 157.6 milyar doları aşmamız ve tarihi zirveye ulaşmamız sürpriz olmaz\" diye konuştu

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