Denizlili yazardan ABD Kongre Kitaplığı'na 3 kitap daha

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde doğan ve 12 Eylül döneminde Almanya\'ya gitmek zorunda kalan yazar 65 yaşındaki Kemal Yalçın\'ın önceki 5 eserinin ardından 3 kitabı daha dünyanın en büyük kütüphanelerinden ABD Kongre Kitaplığı\'na kabul edildi. Yalçın\'ın daha önce kabul edilen 5 eseriyle birlikte kütüphanedeki kitaplarının sayısı 8\'e çıktı.

Honaz\'da, 1952 yılında doğan, ortaokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi\'ni bitirerek, felsefe öğretmeni olan Kemal Yalçın, öğretmenliğin yanı sıra yazarlık ve gazetecilik de yaptı. Yalçın, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1982 yılında Almanya\'ya yerleşti. Burada hikaye, şiir ve roman yazarlığı yapan Yalçın, bir yandan da çeşitli üniversite ve okullarda öğretmenliğe devam etti. Almanya ve Türkiye\'de 30 kitap yayımlayan Yalçın\'ın eserleri İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Fransızca\'ya çevrildi. Yalçın, \'Emanet Çeyiz\' kitabıyla 1998\'de Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Özel Ödülü, 1999\'da ise Türkiye-Yunanistan Dostluk ve Barış Ödülü aldı.

Yazar Yalçın, son olarak 3 kitabının daha dünyanın en büyük kütüphanelerinden ABD Kongre Kitaplığı\'na kabul edilmesinin gururunu yaşadı. Yalçın\'ın \'Anadolu\'nun Evlatları\', \'Sarı Gelin\', \'Kardeşlerim Var Uzaklarda\' kitapları, 165 milyon cilt eserin bulunduğu ABD Kongre Kitaplığı\'nda yer almaya layık görülürken, yazarın daha önce 5 kitabı daha bu kütüphaneye alınmıştı. Kitaplarının Kongre Kitaplığı\'na alınmasının kendisini mutlu ettiğini ve bu kütüphanedeki kitap sayısının 8\'e yükseldiğini belirten Yalçın, \"Kongre Kitaplığı\'nın davetlisi olarak kütüphaneyi ziyaret ettim. Türkiye ve Türkçe Kitaplar Bölümü\'ndeki kitaplarımı imzaladım. Kongre Kitaplığı, dünyanın en büyük kitaplığı. İçinde 165 milyon cilt kitap bulunuyor. Bu kitaplığı ve kitaba verilen değeri görünce, Amerika\'nın neden büyük olduğu daha iyi anlaşılıyor\" dedi.



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