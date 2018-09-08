Denizli'den Fikret Orman'a destek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Beşiktaş\'ta olağanüstü genel kurul hazırlığı yapan başkan Fikret Orman\'a Denizli Beşiktaşlılar Derneği\'nden destek geldi.

Denizlili kongre üyeleri, 16 Eylül\'de gerçekleşecek kongrede başkan Orman\'ı destekleme kararı aldı. Dernek Başkan Yardımcısı Mahmut Catlık önderliğinde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri Ozan Orpak, Erhan Demirci, Atıl Karaşar ve Bircan Öngör, Fikret Orman\'a vefa borçlarının olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların herkesi olumsuz etkilediğini ancak Beşiktaş\'ın kenetlenerek bu zorluğun üstesinden geleceğini belirten Mahmut Catlık, \"2012 yılında çıktığı zorlu yolda tüm engelleri aşarak kulübümüzü dünyanın sayılı kulüplerinden biri haline getiren başkan Fikret Orman\'ın ahde vefa gereği Denizli Beşiktaşlılar Derneği olarak arkasında olduğumuzun bilmesini isteriz\" dedi.

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