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Kültür-Sanat

Denizli'den 500 bin yıllık fosil çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık beldesinde traverten işçileri tarafından 500 bin yıllık erkek fosili bulundu.

03 Mart 2009 02:00

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık beldesinde traverten işçileri tarafından bulunup Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) teslim edilen 500 bin yıllık erkek fosili, incelenmek için gönderildiği Ankara'dan Denizli'ye getirildi.

Fosilin Denizli'ye getirilmesi ile ilgili PAÜ'de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Denizli Valisi Yavuz Erkmen, mermer travertenler içinde bulunan fosilin Denizli'ye iade edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, şöyle dedi:

''Erkeğe ait olduğu belirlenen fosil önümüzdeki aylarda Denizli Müze Müdürlüğü tarafından sergiye sunulacak. Bu fosil, Denizli'nin tarihi ve jeolojik yapısını ortaya çıkaran bir durum oldu. Özellikle merak eden herkesin bu bulgu için Denizli'ye geleceğini umut ediyorum. Denizli'nin turizmine mutlaka katkı sağlayacaktır.''

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç da Kaklık'ta bulunan 500 bin yıllık erkeğe ait fosilin uzun bir inceleme döneminin ardından Denizli'ye gönderildiğini söyledi.

Böyle bir fosilin Denizli'de bulunmasının turistlerin ilgisini çekeceğini belirten Ardıç, Denizli'deki arkeolojik çalışmaların hız kazanabileceğini kaydetti.

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