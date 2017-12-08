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Ekonomi

Denizli'deki restoranlarda da yemek çeki boykotu olacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de işyerlerinin çalışanlara verdiği yemek çekindeki komisyonların çok yüksek olduğunu söyleyen Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Şube Başkanı Osman Üçgül,  27 Aralık Çarşamba günü Denizli'de 5

08 Aralık 2017 16:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de işyerlerinin çalışanlara verdiği yemek çekindeki komisyonların çok yüksek olduğunu söyleyen Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Şube Başkanı Osman Üçgül,  27 Aralık Çarşamba günü Denizli\'de 500 işletmede yemek çeki ve kartlarının boykot nedeniyle kullanılamayacağını söyledi.
Bir restoranda basın toplantısı düzenleyen TÜRES Başkanı Osman Üçgül, derneğin Denizli Şubesi\'nin yeni kurulduğunu belirterek yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Yemek çeklerinin çalışan personelin yemek ihtiyacını karşılaması için verilmesine rağmen marketlerde ve farklı sektörlerde kullanıldığını söyleyen Üçgül, bankaların da yüzde 10 civarında komisyon aldığını ve esnafın mağdur olduğunu dile getirdi. Bu komisyon oranlarını protesto etmek amacıyla boykot kararı aldıklarını belirten Üçgül, \"Öncelikli beklentimiz bu sorunun ilgili bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin getirilmesidir. Yemek çeki ve kartı firmaları tarafından komisyon oranları makul bir seviyeye çekilmediği takdirde  27 Aralık 2017 tarihinde Denizli\'de 500 işletmeyle birlikte Denizli Ticaret Odası\'nın da desteğiyle boykot kararı aldık\" dedi.

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