Denizli'deki kışlada 57 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 57 askerin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle, çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Hürriyet'ten yer alan habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, Denizli Tugay Komutanlığında, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının, zehirlenme olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

Askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu bildirilirken, 29 askerin, Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedavi altında olduğu, gerekli görülenlerin hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün işlem başlattığı kaydedildi.