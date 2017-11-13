Denizli'deki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralananlardan Nacip Kölem\'in (58) de yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 5\'e yükseldi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İsabey Mahallesi Yazıraltı mevkiinde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden Bülent Coşkun (41) yönetimindeki 20 ES 113 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Yeşilyuva (67) yönetimindeki 20 NP 056 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent Coşkun, eşi Ayşe Coşkun (42) ve kayınpederi Nuri Kölem (85) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Yeşilyuva olay yerinde yaşamını yitirdi. Coşkun çiftinin oğlu Nuri Efe Coşkun, Nuri Kölem\'in eşi Gülsüm Kölem, oğulları Nacip Kölem ve diğer aracının sürücüsünün eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak, tedaviye alınan yaralılardan Nacip Kölem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kölem\'in yaşamını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 5\'e yükseldi.

Kazada ölen, aynı aileden Bülent Coşkun, Ayşe Coşkun, Nuri Kölem ve Nacip Kölem\'in, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Güney İlçesi Hamidiye Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Yeşilyuva\'nın ise Çal\'ın Akkent Mahallesi\'ndeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.



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