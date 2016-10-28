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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli'deki 'FETÖ' soruşturmasında gözaltı sayısı 75'e yükseldi

Denizli'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 30 iş adamı gözaltına alındı

28 Ekim 2016 21:07

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında iş dünyasına yönelik 3'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 75'e yükseldi. Hafta içinde 45 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, bu sabah 30 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında bir market zinciri sahibinin oğlu iş adamı C.P.'nin de bulunduğu öğrenildi. Şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen  şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda 45 kişiyi gözaltına almış, aralarında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanmıştı.

 

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