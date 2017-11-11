Denizli'deki FETÖ davasında 4 tahliye 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin finans yapılanmasına yönelik 33\'ü tutuklu, 67 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Tutuklu 4 işadamı tahliye edilirken, duruşmanın tanığı olan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek\'e zorla getirilme kararı çıktı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde görülen, işadamlarının yargılandığı 33\'ü tutuklu, 67 sanıklı davanın 4\'üncü duruşmasına sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada, avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, karar için oturuma ara verdi. Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından heyet, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu işadamları Ali Süt, Özkan Atik, Fahrettin Aytuğ ve İskender Damgacı\'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen işadamlarından Ali Süt, verdiği ifadesinde etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemiş ve örgütle ilgili çarpıcı ifadeler vermişti.

Önceki gün görülen duruşmada sanıklardan Sezai Günalp\'in avukatı Aykut Gökşin, davanın tanıklarından Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek\'in mahkemede dinlenmesini isteyerek, zorla getirilmesi talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti kararında, tahliyelerin yanı sıra Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek\'in bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Duruşma, 25 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

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