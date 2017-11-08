Denizli'deki FETÖ davasında 24 tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de FETÖ/PDY\'nin finans yapılanmasına yönelik 79\'u tutuklu, 145 sanığın yargılandığı davada, ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu 24 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde görülen davanın 3\'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gizli tanıklar ile çok sayıda tanık dinlendi. Sanıklar ile avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Günhan Durmuş, Halil Kıybar, Halil Özkaya, Ramazan Ergüney, Niyazi Kahveci, Abdullah Aslan, Cüneyt Ergen, Orhan Özcan, Ahmet Adıgüzel, Ümmü Güneş, Mahir Bozdemir, Cemil Bozkurt, Ömer Aydın, Ali İhsan Aktürk, Erol Acar, Faruk Sami Aslan, Serdar Kundak, Nurullah Cengiz, Mustafa Bozyer, Hayri Kanpolat, Hasan Akçay, Muhmammet Özdemir, Hüseyin Biniz ve Özkan Yılancı\'nın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Ocak 2018 tarihine erteledi.