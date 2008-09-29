Denizli’de 'yeşil ay yıldız' krizi

Bu eşofmanların benzerleri, dün İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından 18 ilköğretim öğrencisine verildi. Ancak, eşofmanların üzerinde bulunan Denizli Valiliği logosundaki Türk Bayrağı‘nın beyaz renkli olması gereken ay yıldızının, yeşil renkli olması tepki çekti.



Avukat Yıldırım Aycan, dağıtılan eşofmanların üzerinde bulunan yeşil ay yıldızlı Türk bayrağının, açıkça Bayrak Kanunu’na muhalefet olduğunu söyledi. Vali Erkmen ise, “Eşofman takımlarını İl Özel İdaresi’ne yaptırdık. Tabii ki burada onları teslim alan arkadaşların dikkatsizliği söz konusu. Burada bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Eşofmanlar toplatılacak. Sorumlular hakkında da idari soruşturma başlatılacak” dedi.