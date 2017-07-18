T24 LogoT24 Logo
Çevre

Denizli'de yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Keşfedilen yeni tür, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındı

18 Temmuz 2017 15:57

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndeki Sami Soydam Sandalcık Barajı ve Hidroelektrik Santrali sahası içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ege Üniversitesi araştırma ekibi tarafından yapılan incelemede, 'Ekimiaozcan-secmenii' adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için araştırmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü araştırma ekibinin Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedildi.

Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES sahası sınırları içerisinde yaptığı çalışmalarda bulunan bitki türünün, ülkemiz monotipik endemik türleri arasında yer alan Ekimia cinsine ait olan 'Ekimiaozcan-secmenii' adı verilen bu bitki türünün, tek nokta endemik ve sınırlı lokasyonda yayılış gösterdiği ifade edildi. Keşfedilen yeni türün korunması maksadıyla gerekli hassasiyet gösterilerek arazi çalışmaları yapıldığı ve türün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, türü korumaya yönelik olarak yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır" dedi. (DHA)
 

ETİKETLER

yeni bitki türüEkimiaozcan secmeniiDenizlihaberyenibiyoçeşitlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24