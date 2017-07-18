Denizli'de yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndeki Sami Soydam Sandalcık Barajı ve Hidroelektrik Santrali sahası içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ege Üniversitesi araştırma ekibi tarafından yapılan incelemede, 'Ekimiaozcan-secmenii' adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için araştırmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü araştırma ekibinin Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedildi.

Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES sahası sınırları içerisinde yaptığı çalışmalarda bulunan bitki türünün, ülkemiz monotipik endemik türleri arasında yer alan Ekimia cinsine ait olan 'Ekimiaozcan-secmenii' adı verilen bu bitki türünün, tek nokta endemik ve sınırlı lokasyonda yayılış gösterdiği ifade edildi. Keşfedilen yeni türün korunması maksadıyla gerekli hassasiyet gösterilerek arazi çalışmaları yapıldığı ve türün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, türü korumaya yönelik olarak yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır" dedi. (DHA)

