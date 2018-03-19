Denizli'de vahşet

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu

19 Mart 2018 23:34

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy\'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu. Jandarma, tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. 
Olay, bugün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy\'e ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy\'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy\'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. 
Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, cesedin tarlada çalışan işçiler tarafından sabaha karşı bulunduğunu belirterek, şok olduklarını ve durumun hemen jandarmaya bildirildiğini söyledi.

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