T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

30 Mart 2018 20:01

Ramazan ÇETİN/DENZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, adliyede tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi\'ndeki bar ve gazinolarda uyuşturucu satıldığını öğrendi. Geçen perşembe günü operasyon düzenleyen ekipler, hepsi amca çocukları olan Abdullah Akbaş, Ahmet Akbaş ve Yusuf Akbaş\'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazırlanmış halde toplam 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. 3 kişiden Abdullah Akbaş yapılan incelemesinde terör örgütü propagandası yapmaktan 2 ve uyuşturucu satışından 5 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilelin zanlıların 3\'ü de tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleGözaltınaDenizliJandarma KomutanlığıPamukkaleKarahayıt MahallesiGeçenAbdullah Akbaş Ahmet AkbaşYusuf AkbaşAbdullah AkbaşSorgularınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24