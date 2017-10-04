Denizli'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 26 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan İlçesi\'nin Bozalan Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Geçen pazartesi günü operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerinde ve araçlarında ise arama yaptı. Yapılan aramalarda 26 kilo esrar, 102 kök hintkeneviri, hassas terazi, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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