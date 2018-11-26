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Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi

26 Kasım 2018 17:55

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3\'ü tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Honaz Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte geçen cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. İl merkeziyle Honaz ve Pamukkale ilçesindeki 12 ayrı adrese, eş zamanlı baskın yapıldı. Dedektör köpeği \'Evlat\'ın da katıldığı aramalarda, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 60 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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