Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 10 bin 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 14 kilogram eroin ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 18 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.