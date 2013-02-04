Denizli'de uranyum, Diyarbakır'da kayagazı umudu

Maden Tetkik Arama (MTA), Denizli’de uranyum yataklarına ulaşmak için bu yıl çalışmalara başlanacağını açıkladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile SHELL'in, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaya gazı arama çalışmaları devam ederken, ismini vermek istemeyen bir TPAO görevlisi, bölgede çok büyük kaya gazı rezervleri olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Denizli’de, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl uranyum aranacak. MTA Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel, Denizli’de uranyum rezervi olup olmadığını belirlemek için bu yıl il genelinde dokuz bölgede arama çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye’de bir taraftan nükleer santral kurma çalışmaları tartışılırken, diğer taraftan da MTA Bölge Müdürlüğü, Denizli’de reaktörlerin ihtiyacını karşılamak için kullanılan uranyum için arama çalışmalarına başlayacak. Denizli’de uranyum yatakları olduğu, ancak şu ana kadar sağlıklı bir çalışma yapılarak rezervlerin belirlenemediği ifade edildi. ’Süper Vali’ olarak tanınan ve trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıoğlu’nun ölümünün ardından beyaz perdeye de yansıyan ’Vali’ adlı filmle ülkede sıkça söz edilen uranyum konusu İl koordinasyon Kurulu’nda da gündeme geldi.

'Tüm Denizli'yi kapsayacak bir çalışma'

Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapılan İl Koordinasyon Kurulu’nda MTA’nın Denizli’deki çalışmaları hakkında bilgi veren MTA Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel, Denizli’de uranyum arama çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Türkel, çalışmalar hakkında detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi. Türkel, "2013 yılında Denizli’de uranyum arama çalışmaları başlayacak. Tüm Denizli ilini kapsayan bir çalışma olacak. Rezerv tespit edilecek. Bilimsel bir çalışma olduğu için şimdiden net bir bilgi veremeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim Denizli’de tüm ili kapsayan bir çalışma olacak. Radyoaktif madde araması yapılacak" diye konuştu.

Rezerv arama çalışmalarının bu yıl başlayacağını kaydeden Türker, çalışmaların dokuz bölgede yapılacağını vurguladı. Türker, arama çalışmaları için gerekli izinlerin alındığını ve ödenek ayrıldığını da dile getirdi.

'Silvan'da kaya gazı bulundu'

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile SHELL, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaya gazı arama çalışmaları kapsamında 2 bin 500 metrede sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Silvan'a bağlı Sarıbuğday köyü mevkisinde TPAO ve SHELL'in kaya gazı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TPAO, Güneydoğu’nun kaya gazı potansiyelini ortaya çıkarmak için SHELL firması ile ortak olarak Silvan’a bağlı Sarıbuğday’daki Sarıbuğday-1 kuyusunda kaya gazı sondaj çalışmaları için 2 bin 500 metrede çalışmalarına devam ediyor.

İsmini vermek istemeyen bir TPAO görevlisi, bölgede çok büyük kaya gazı rezervleri olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.