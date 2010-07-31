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DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ DENİZLİ (A.A)

31 Temmuz 2010 14:49

-DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ DENİZLİ (A.A) - 31.07.2010 - Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler beldesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek üç kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Karabacak idaresindeki 20 LU 785 plakalı otomobil, Çivril'den Denizli istikametine gitmekte iken, karşı yönden gelen Cihan Karaaslan'ın (29) kullandığı 20 FS 727 plakalı kamyonla Denizler beldesine 2 kilometre kala çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Karabacak (28) ile beş aylık bebek Ayşenur Karabacak olay yerinde hayatını kaybederken, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mahmut Karabacak (26) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Fatma, Nurşen, Süleyman, İbrahim ve Berna Karabacak, olay yerine intikal eden Çal, Çivril ve Organize Sanayi'deki 112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, hayatını kaybeden İbrahim Karabacak ile beş aylık bebek Ayşenur Karabacak'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Baklan Toplum Sağlığı Merkezi'ne, Mahmut Karabacak'ın cesedi de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Cihan Karaaslan, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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