Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazalarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Denizli yönüne giden Aydın Şimşek (25) yönetimindeki 20 ZT 491 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kuşdemir'e (58) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen Kuşdemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs şoförü Şimşek, gözaltına alındı.

Bu arada, kaza yerindeki jandarma ekiplerini gören ve yolunu değiştirmeye çalışan bir sürücü ters istikametteki otomobile çarptı.

20 VD 597 plakalı otomobil ile Acıpayam yönüne ilerleyen Ali Günendi (62), kaza yerinde jandarma ekiplerini görünce geri dönmek istedi. Günendi, ters istikamete girerek Mehmet Keskin yönetimindeki 20 ZT 579 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif yaralanan Keskin, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu, ehliyeti bulunmadığı belirtilen Günendi, gözaltına aldı.