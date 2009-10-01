Denizli'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Denizli'de “Devrimci Karargah” terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmetçik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 1'i kadın 5 kişi yakalandı.
“Devrimci Karargah” terör örgütüyle ilişkileri bulunduğu öne sürülen ve İstanbul'daki operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların, sorgularının ardından İstanbul'a gönderildiği bildirildi.
Zanlıların, saklanmak amacıyla Denizli'ye geldikleri öne sürüldü.