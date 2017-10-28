T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (5)

SEMA RAMAZANOĞLU İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ Ak Parti Denizli Milletvekili Dr

28 Ekim 2017 05:09

SEMA RAMAZANOĞLU İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında sızan PHD gazından etkilenen işçileri, tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Dr. Ramazanoğlu, \"Bu üzücü haberi alır almaz programımı yarıda keserek Denizli\'ye geldim. Tüm hastalarımızı hastanelerde ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldım. Bu tarz bir olayın tekrar yaşanmamasını diliyorum. Çalışanlarımıza acil şifalar dilerim. Hastalarımız güvenli ellerde. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklarından eminim. Ben de bir doktor olarak gelişmeleri yakinen takip edeceğim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SEMA RAMAZANOĞLUZİYARET ETTİ Ak Parti Denizli Milletvekili Dr Sema RamazanoğlubirPHDDenizli Devlet HastanesiDr RamazanoğluDenizliTümBuHastalarımızEnBenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24