Denizli'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (5)

SEMA RAMAZANOĞLU İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında sızan PHD gazından etkilenen işçileri, tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Dr. Ramazanoğlu, \"Bu üzücü haberi alır almaz programımı yarıda keserek Denizli\'ye geldim. Tüm hastalarımızı hastanelerde ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldım. Bu tarz bir olayın tekrar yaşanmamasını diliyorum. Çalışanlarımıza acil şifalar dilerim. Hastalarımız güvenli ellerde. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklarından eminim. Ben de bir doktor olarak gelişmeleri yakinen takip edeceğim\" dedi.

FOTOĞRAFLI