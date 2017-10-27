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Denizli'de tekstil fabrikasında gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (3)

VALİ KARAHAN: GAZDAN ETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 68 Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi'ndeki bir tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen işçileri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları

27 Ekim 2017 20:06

VALİ KARAHAN: GAZDAN ETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 68
Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi\'ndeki bir tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen işçileri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Karahan, gazdan etkilenen işçi sayısının 68\'e ulaştığını söyledi. Karahan, \"Bu sabah saatlerinde, bir tesiste bir gaz sızıntısı sonucu zehirlenme vakası yaşadık. Şu ana kadar hastanelerimize 68 müracaat oldu. Hepsinin de sağlık durumu iyi. Hastanelerde kısa süreli denetim altına aldık. 18\'i devlet hastanelerinde diğerleri de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi görüyor. Tedbirler ve neden olduğuyla ilgili araştırma ve incelemelerimiz devam ediyor. Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Gaz sızıntısının bir ihmal ya da bir arızadan mı kaynaklandığına bakıyoruz. Sarımsak kokulu bir gaz sızıntısı şeklinde ortaya çıktığı bize bildirildi. Bu da daha hafif bir gaz zehirlenmesi vakası, bununla ilgili sebebini ve nasıl engellenebileceğini araştırıyoruz. Kusurlu varsa, sorumlu varsa onlarla ilgili resmi işlemler ve soruşturma boyutu devam ediyor\" dedi.

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