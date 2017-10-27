Denizli'de tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastaneye kaldırıldı

Denizli'deki bir tekstil fabrikasındaki doğalgaz sızıntısından dolayı 37 işçi zehirlendi.Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan 37 işçi zehirlendi. Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sızıntı nedeniyle teknik ekip, fabrikada inceleme yaptı.

Gazdan etkilenen işçilerin hayati tehlikesi yok

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi. (DHA)