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Yaşam

Denizli’de tarlalar balık doldu

Denizli’de şiddetli yağışın ardından bazı köylerdeki tarlalar, derelerden taşan suların çekilmesiyle...

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Denizli’de şiddetli yağışın ardından bazı köylerdeki tarlalar, derelerden taşan suların çekilmesiyle zarar gören balık çiftliklerinden kaçan balıklarla doldu.

Çameli ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışta, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, 30’un üzerinde balık çiftliği de selden zarar gördü. 



Akpınar, Sarıkavak, Kirazlıyayla ve Elmalı köylerinde derelerden taşan suların sürüklediği alabalıklar, suların çekilmesiyle bazı tarlaları doldurdu.

Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Ramazan Sönmez, AA muhabirine, derelerden taşan suların Türkiye alabalık üretiminin yüzde 10’unu karşılayan ilçede büyük zarara neden olduğunu ifade etti.

Alabalık çiftliklerinde hasar oluştuğunu belirten Sönmez, "Birçok işletmeci, kredi çekerek kurduğu iş yerini kullanamıyor. Alabalık çiftliklerini yeniden kurmamız gerekiyor. Bütün balıklarımız tarlalara serildi. Eğer devlet yardım elini uzatmazsa Denizli’de uzun süre alabalık üretimi yapılamaz" diye konuştu.

Alabalık üreticisi Ümit Yavru ise şiddetli yağış sonrası alabalık çiftliklerinin kumla kaplandığını ve taşla dolduğunu söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin de Çameli’nde selden etkilenen bölgeleri gezip, şiddetli yağışın verdiği hasar konusunda bilgi aldı.

Keskin, Çameli’nde bulunan alabalık tesislerindeki zararı Meclis gündemine taşıyarak gerekli yardımların yapılması konusunda çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece ve yarın kuvvetli yağışın beklendiği Denizli’de, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelere ve karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olması istendi.



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