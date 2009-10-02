Denizli'de tarihi eser kaçakçılığına 7 tutuklama

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Tarihi değeri olduğu belirlenen çok sayıda malzemenin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, liderliğini M.K'nin yaptığı tespit edilen örgütün, Denizli, Aydın, Manisa, Muğla ve Konya'da izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı ile haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmalarının ardından, Denizli merkez ile Çal, Tavas ve Buldan ilçeleri, Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri, Manisa'nın Kula ilçesi, Burdur'un Gölhisar ilçesi ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait 81 gümüş ve bronz sikke, 17 tarihi eser parçası, 7 süs eşyası, 6 takı, 6 tabak, çan, kartal figürü, pipo, objeler, tarihi eser aramada kullanılan malzemeler, av tüfeği ve fişeği, 3 G3 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında M.K'nin de bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı.