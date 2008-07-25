Deniz'lide Şener depremi

DENİZLİ Genç İş Adamları Derneği'nin (DEGİAD) geçen hafta Başbakan eski Yardımcısı Abdüllatif Şener'i Denizli'ye davet edip programını organize etmesi, üyelerde rahatsızlık yarattı. DEGİAD'ın siyasi bir oluşuma destek vermesinin yanlış olduğunu, ilke ve prensiplere aykırı hareket edildiğini savunan 24 üye, Başkan Hüseyin Katrancı'yı eleştirip topluca istifa etti.



Yeni bir siyasi oluşum başlatan Abdüllatif Şener'in 16 Temmuz'daki Denizli ziyareti ortalığı karıştırdı. Şener'in DEGİAD'ın davetlisi olarak kente gelip, girişte Başkan Hüseyin Katrancı tarafından coşkulu bir şekilde karşılanıp, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Ekonomik Gelişmeler’ konulu panele konuşmacı olarak katılması, üyelerin tepkisini çekti. DEGİAD'ın siyasi bir oluşuma destek vermesinin yanlış olduğunu, ilke ve prensiplere aykırı hareket edildiğini savunan şu 24 üye istiga etti:



Turgay Mersin, Ali Rıza Kocaer, Berrin Sivri, Ferruh Dalkılıç, Ali Fuat Özel, İrfan Özcan, İsmail Özcan, Özer Isık, Nihat Arıcı, Ender Samanlıoğlu, Durmuş Ali Görgülü, Murat Urgancıoğlu, Ali Keskin, Okan Konyalıoğlu, Ender Yörükoğlu, Okan Ersan, Adil Keskiner, Mustafa Kaygın, Ahmet Kiraz, Recep Panayır, Serkan Fakılı, Ali Yaman, Halil Karademir ve Ceyhan Çıvgın.



İstifacı DEGİAD üyeleri, yaklaşık 2.5 ay önce yapılan genel kurulla göreve gelen Başkan Hüseyin Katrancı'yı kıyasıya eleştirdi. DEGİAD yönetiminin geri adım atmaması halinde istifaların artacağı öne sürüldü.



İstifalarla ilgili açıklama yapan Hüseyin Katrancı, kurumların tarihlerinin buna benzer toplu istifa ve toplu giriş öyküleri ile süslü olduğunu söyledi. Önemli olan kişilerin kuruma devamlılığı değil, kurumun kendisinin devamlılığı olduğunu işaret eden Katrancı, “DEGİAD'da devamlılık sürmektedir. Her ne kadar son gelişmeler, yönetim kurulunu oluşturan kişileri üzmüşse de kentimizin en önemli sivil kuruluşlarından olan ve bugüne kadar yaptığı icraatlarla gerek sosyal yaşama gerekse iş dünyasına katkılarda bulunan derneğimiz, bir kurum olarak, son gelişmelerden etkilenmeksizin yoluna devam edecektir” dedi.



Katrancı, “Arkadaşlarımızın istifasının sebebini tam olarak çözmüş değiliz. Yolumuza devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Hiçbir siyasi partiye destek vermemiz söz konusu değil. Abdüllatif Şener'i siyasi olarak çağırmadık. Üniversitede ekonomi ile ilgili öğretim görevlisi olduğu için kendisini davet ettik. Biz her partiye eşit mesafedeyiz” diye konuştu.



