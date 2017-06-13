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Yaşam

Denizli'de sele kapılan yılanlar, şehir merkezine kadar sürüklendi

"2 metreye ulaşan zehirli türler de bulundu"

13 Haziran 2017 13:31

Denizli'de iklim değişikliği nedeniyle sık sık meydana gelen gelen ani seller sonucunda dağlık ve ormanlık alanlardaki yılanlar, sel sularına kapılarak şehir merkezine kadar sürüklendi. Sürüklenen yılanlar kent merkezinde evlerde, bahçelerde, otomobillerin kaputlarının içinde, hatta iş yerlerinin duvarlarında bile çıkmaya başladı.

35 ihbar geldi: 2 metreye kadar ulaşan zehirli olanlar da var

Son 20 günde, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 35 yılan ihbarı yapıldı. Yılanların bulunduğu olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, evlerin içine, otomobillerin kaputlarının altına, hatta işyerlerinin duvarlarına kadar giren yılanları özel aparatlarla alıp, tekrar doğaya bıraktı. Bulunan yılanların içinde 2 metreye kadar ulaştığı, zehirli olanların da bulunduğu, engerek, kaya yılanı, bozyörük gibi türlerinde bulunup doğaya bırakıldığı belirtildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, hem yılana hem vatandaşlara zarar gelmemesi için çalıştıklarını, yılan gören vatandaşların hemen ihbarda bulunmaları istendi. Bazı yılanların zehirli olabilecekleri, bunlara dokunulmaması, itfaiyeden yardım istenmesi gerektiği ifade edildi.

 

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