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Denizli'de pompalı tüfekli saldırıda yaralanan genç öldü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bir otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Demir (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

01 Ocak 2019 18:01

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bir otomobilden pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Demir (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak\'ta dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Demir\'e sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu, plakası olmayan bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Sırtından vurularak, ağır yaralanan Demir, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin izini sürüyor.

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