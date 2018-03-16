Denizli'de patlayıcı düzeneği ve 20 kilo esrar ele geçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, bir şüphelinin kent merkezindeki evi ve bağ evinde yapılan aramada, 20 kilo esrar ile 3 dinamit lokumundan oluşan patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen çarşamba günü, Buldan\'ın Yenicekent Mahallesi\'nde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüphelinin evine yapılan baskında, 2 kilo kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 elektronik terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 40 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişinin bağ evinde de uyuşturucu madde sakladığını öğrenen jandarma ekipleri, narkotik köpeği \'Evlat\' ile birlikte burada da arama yaptı. \'Evlat\', bağ evinde hayvan gübresi altına bidonlar içinde gizlenmiş 18 kilo esrarı buldu. Ayrıca bağ evinde, 3 dinamit lokumundan oluşan patlatılmaya hazır, fitil ateşlemeli basınç etkili patlayıcı düzeneği de ele geçirildi. Patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının patlayıcı düzeneğini, kaçak kazı yapıp define aramak için hazırladığı belirlendi.



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