Denizli'de otobüs şarampole devrildi: 37 yaralı

T24 - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaralandı.



Bodrum'a gitmekte olan Asım Sertkaya'nın kullandığı 48 UP 939 plakalı otobüs, Acıpayam yakınlarında şarampole devrildi.



İlk olarak Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan 37 yolcudan Yılmaz Yazgan, Ahmet Acar, Yusuf Alagöz ve Ariadna Karataş Servergazi Devlet Hastanesine, Gülşen Okan, Ertuğrul Coşkuner, Mustafa Nezih Aydın, Şefik Arslan, Bekir Karataş, Halil Uğur, Çiğdem Vural, Onur Uğur Şahverdi, Müge Coşkuner, Begüm Coşkuner ve Ülker Güner Vakitbilir Denizli Devlet, Pamukkale Üniversitesi ile Özel Cerrahi hastanelerine sevk edildi.



Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Acıpayam'da tedavi edilen 22 yaralının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

