-DENİZLİ'DE ORTAK AÇILIŞ TÖRENİ DENİZLİ (A.A) - 05.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yetimlerimize, acizlerimize, sahip çıktıkça bu millet şüphesiz ki kalıcı olacaktır. Ama onları yalnız bıraktıkça, onları ihmal ettikçe şu anda Batı'nın belirli yerlerinde olduğu gibi çöküntü başlayacaktır'' dedi. Erdoğan, Denizli'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Sait Küçüker Erkek Yetiştirme Yurdu ve restorasyonu tamamlanan Denizli Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin ortak açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Yetim ve Acizleri Koruma Derneği ve Küçüker ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Güzel bir eserin meydana geldiğini anlatan Erdoğan, katkıda bulunan hayır sahiplerinin hep hayırla yad edileceklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Yetimlerimize, acizlerimize, sahip çıktıkça bu millet şüphesiz ki kalıcı olacaktır. Ama onları yalnız bıraktıkça, onları ihmal ettikçe şu anda Batı'nın belirli yerlerinde olduğu gibi çöküntü başlayacaktır. Fakat bizim medeniyetimizin bir vakıf medeniyeti olması sebebiyle bu konuda hassasiyetlerimiz çok daha farklı. Aileye odaklı, yetime, acize, düşkünlere odaklı bir medeniyet sahibiyiz.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Denizli Valisi Yavuz Erkmen ve Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ile birlikte kurdele keserek ortak açılış törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra SHÇEK Sait Küçüker Erkek Yetiştirme Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada bulunan çocuklarla sohbet etti. Denizli Çocuk yuvasını da ziyaret eden Erdoğan, buradaki çocuklara oyuncak dağıttı ve birlikte fotoğraf çektirdi. Başbakan Erdoğan, daha sonra Denizli Huzurevi'ne geldi. Erdoğan, burada yakından ilgilendiği yaşlılarla sohbet etti. Erdoğan, burada katkılarından dolayı Yetim ve Acizleri Koruma Derneği yöneticilerine, Küçüker ailesini temsilen Suat Küçüker'e, Denizli Belediye Başkanı Zeybekci'ye plaket verdi.