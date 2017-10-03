Denizli'de öğrencilere haftada iki gün kuru üzüm

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, 403 okuldaki 70 bin 393 öğrenciye haftada 2 gün kuru üzüm dağıtılarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifi işbirliğinde yürütülen kuru üzüm dağıtımı programı kapsamında, Denizli\'deki anasınıfı, anaokulu, uygulama sınıfı ve ilkokullarda kuru üzüm dağıtımına başlandı. Proje kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda kentteki 403 okulda okuyan 70 bin 393 öğrenciye ücretsiz kuru üzüm dağıtımı yapılacağı belirtildi. Öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunulması, sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması hedeflenen proje kapsamında, haftanın iki günü, 25\'er gramlık paketler halinde 9 numara kalitedeki sultani çekirdeksiz kuru üzümlerin dağıtımı yapılacak.

Kentte ilk kuru üzüm dağıtımı, Merkezefendi İlçesi\'ndeki Ahmet Hanife Paralı Anaokulu\'nda yapıldı. Dağıtıma katılan Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki Parlak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Vural ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, anaokulu öğrencilerine kuru üzüm verdi.



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