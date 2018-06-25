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Denizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de oy sayım işlemleri sürerken, 'Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaş ve partililer, Delikliçınar Meydanı'nı doldurup, kutlama yaptı

25 Haziran 2018 02:33

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de oy sayım işlemleri sürerken, \'Cumhur İttifakı\'nı destekleyen vatandaş ve partililer, Delikliçınar Meydanı\'nı doldurup, kutlama yaptı.
Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili yarışında sandıkların tamamı açılmasa da şu ana kadar gelen sonuçlar özellikle AK Parti\'lileri sokağa dökmeye yetti. Cumhur İttifakı\'nı destekleyen vatandaşlar Delikliçınar Meydanı\'nda kutlamalara başladı. Meşaleler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara, araç sürücüleri de korna çalarak eşlik etti. Meydandaki kutlamalara AK Parti\'lilerin yanı sıra MHP ve BBP\'liler de katıldı.

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