Denizli'de korkutan deprem

Denizli bugün öğle saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü'nen merkez üssünü Denizli'nin Babadağ İlçesi olarak saptadığı deprem saat 12.53'te maydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğideki deprem Babadağ ve Saraykay'de şiddetli olmak üzere, Denizli kent merkezi ve Aydın'a kadar uzanan alandaki tüm yerleşim merkezlerinde hissedildi. Sarsıntıyla birlikte çok sayıda kişi panik halinde evlerinden ve işyerlerinden dışarı fırladı.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı deprem, Babadağ ilçe merkezinde bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmasına neden oldu.





