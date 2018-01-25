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Denizli'de kömür madeninde göçük: 1 işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalıp ağır yaralanan işçi Emrah Tutumlu (30), hastaneye kaldırılırken, yolda öldü

25 Ocak 2018 16:01

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalıp ağır yaralanan işçi Emrah Tutumlu (30), hastaneye kaldırılırken, yolda öldü.
Tavas\'ın kırsal Kayaca Mahallesi yakınındaki özel şirkete ait kömür ocağında, bugün saat 11.30 sıralarında, göçük meydana geldi. Galeride kalas yerleştiren işçilerden Emrah Tutumlu, göçük altında kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Tutumlu, arkadaşları tarafından göçük altından güçlükle çıkarıldı. Emrah Tutumlu, çağrılan ambulansla Tavas Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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