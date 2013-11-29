Denizli'de 'kıskançlık' cinayeti

Denizli'de bir kişi, boşandığı eşine ilgi gösterdiğini ve rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eşine ilgi gösterdiğini ileri sürdüğü Salim Yalçı'nın Karaman Mahallesi'ndeki evine giden İ.Ç., balkon kapısının camını kırarak içeri girdi. Kısa süren boğuşmanın ardından İ.Ç, Salim Yalçı'yı ve birlikte yaşadığı Ayten Y'yi bıçakladı.

Yalçı, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti, Ayten Y. ise zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçmayı başardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemede, Yalçı'nın kesilmiş cinsel organı kendi ağzında bulundu. Salim Yalçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Evden kaçan Ayten Y. ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan İ.Ç'nin bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı ve ilk ifadesinde Yalçı'yı eski eşine ilgi gösterdiği ve rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.