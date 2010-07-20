Denizli'de kaybolan Sibel Bilgin'in kuzenine kaçtığı öğrenildi

T24- Denizli'de 6 gün önce günü temizliğe gittiği dedesinin evinden kayıplara karışan 20 yaşındaki Sibel Bilgin'in kendi isteğiyle, aşık olduğu kuzenine kaçtığı ortaya çıktı. Bugün Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren Sibel Bilgin, zorla kaçırılmadığını, dayısının oğlu Bayram Karabulut'u sevdiği için kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Kızlarının savcıya anlattıklarını öğrenen baba Süleyman Bilgin ve anne Fatmaana Bilgin, büyük şok yaşadı. Anne Fatmaana Bilgin gözyaşlarına hakim olamadı.







Danimarka'nın Randers kentinde doğup büyüyen Sibel Bilgin, ailesiyle birlikte bir ay önce ailesiyle Denizli'ye tatile geldi. Sibel Bilgin 14 Temmuz Çarşamba günü de anne ve teyzesiyle Kirişhane Mahallesi'ndeki dedesinin evine temizliğe gitti. Burada annesi Fatmaana Bilgin ve teyze Şefika Sarıbay'yla temizlik yapmaya başlayan Sibel Bilgin bir anda ortadan kayboldu. Fatmaana Bilgin ve Şefika Sarıbay, Sibel'i çevrede aramalarına karşın bulamayınca, durumu baba Süleyman Bilgin'e bildirdi. Kapının önünde Sibel'in ayakkabılarını bulan baba Süleyman Bilgin, polise giderek kızının kaybolduğunu söyledi. Polis tüm Denizli'de Sibel Bilgin'i aramaya başlarken, baba Bilgin, ayakkabısını bile giymeden kayıplara karışan kızının, kuzeyi Bayram Karabulut tarafından kaçırıldığını iddia etti.





POLİS SİBEL'E ULAŞTI

Karakola giderek Bayram Karabulut'dan şikayetçi olan aile Vali Yavuz Erkmen'i ziyaret ederek kızlarının bulunması için yardım istedi. Polis ekipleri Sibel'i kaçırdığı ileri sürülen Bayram Karabulut'u aramaya başladı. Bayram Karabulut'un annesi Ümmü Karabulut ve babası Celal Karabulut'un ifadesine başvuran polis sonuca ulaşamadı. Oğullarının yerini bilmediklerini söyleyen aileyle Sibel Bilgin'in annesi Fatmaana Bilgin ve babası Süleyman Bilgin de yüz yüze görüştü. Ancak aile oğulları ile Sibel'in yerlerini bilmediklerini söylerken, 2 gencin birbirlerini sevdiğini ve evlenmek istediklerini belirtti. Bu arada, 16 Temmuz Cuma günü annesiyle telefonla görüşen Sibel stresli ve psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyerek, pasaportunu kuzeninin ailesine vermesini istedi. Aramalarını sürdüren polis de bugün Sibel Bilgin'e ulaşarak ifade vermesini istedi.



AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM

Bugün öğleye doğru Denizli Adliyesi'ne Bayram Karabulut ile gelen Sibel Bilgin, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. Sibel Bilgin verdiği ifadesinde zorla kaçırılmadığını, dayısının oğlu Bayram Karabulut'u sevdiği için kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Bilgin, “Ben kaçırılmadım, kendi isteğimle gittim. Ailemle görüşmek istemiyorum. Bayram Karabulut ile birbirimizi seviyoruz. Kimseden şikayetçi değilim. Pasaportumu istiyorum” dedi.







AİLESİ İNANMADI

Kızlarının savcıya anlattıklarını öğrenen baba Süleyman Bilgin ve anne Fatmaana Bilgin büyük şok yaşadı. Kızlarının verdiği ifadeye inanmak istemeyen Bilgin Ailesi, ondan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatmaana Bilgin, “Kızım savcılığa ifade vermiş. Yanında birileri varmış. Ben gönüllü ifade verdiğine inanmıyorum. Tehdit edildiğini düşünüyorum. Bizi görmek istemediğini söylemiş, inanmıyorum baskı altında olduğunu düşürüyorum. Benim kızım rahatsız, olanlardan haberdar değil, sağlıklı düşünemiyor. Anne olarak çok kötü durumdayım. Kızımı kurtarmak istiyorum, sonuna kadar gideceğim ve vazgeçmeyeceğim. Kızım bir süre Danimarka'da hastanede psikolojik tedavi gördü. Danimarka'daki hastaneden raporların gelmesi için girişimleri başlattık” diye konuştu.

Baba Süleyman Bilgin de kızının verdiği ifadeyi duyunca inanamadığını söyleyerek, “Yıkıldık. Güvenlik güçleri bize kızımızı göstereceklerini söyledi. Göremeden bırakmışlar” dedi.

Bilgin Ailesi, bu gelişme üzerine yardım almak için Denizli Barosu Başkanı Adil Demir ile görüştü.





