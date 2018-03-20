Denizli'de kadın cinayeti; boğularak öldürüldü, otomobille üstünden geçildi

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin yol kenarında cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edildi. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen kadının öldürülmesiyle ilgili jandarma, soruşturma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda işçiler tarafından, bir kadın cesedi bulundu.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e ait olduğunu belirledi.

Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu.

Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)