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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli'de iki vali yardımcısı ve bir kaymakam tutuklandı

Gözaltına alınan Honaz Kaymakamı Turgut Gülen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24 Temmuz 2016 20:23

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmalarının ardından gözaltına alınan 2 vali yardımcısı ile bir kaymakam tutuklandı.

Görevlerinden uzaklaştırılan vali yardımcıları Alaattin Aktaş ve Tuncay Engin ile Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru ve Honaz Kaymakamı Turgut Gülen gözaltına alındı.

Vali yardımcıları Aktaş ve Engin ile kaymakamlar Beyru ve Gülen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Aktaş, Engin ve Beyru tutuklanırken, Honaz Kaymakamı Turgut Gülen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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