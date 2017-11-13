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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı (2) Yeniden

Deniz TOKAT / ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

13 Kasım 2017 00:33

Deniz TOKAT / ÇAL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İsabey Mahallesi Yazıraltı Mevkii\'nde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden olan Bülent Coşkun yönetimindeki 20 ES 113 plakalı otomobil, 67 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva yönetimindeki 20 NP 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 6 kişi bulunan 20 NP 056 otomobil, şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yol kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.
Kazada, sürücü Bülent Coşkun, Ayşe Coşkun, Nuri Kölem ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Yeşilyuva olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yeşilyuva\'nın eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva ile diğer araçta bulunan Nuri Efe Coşkun, Nacip Kölem, Gülsüm Kölem ise yaralandı. Sağlık ekipleri, itfaiyenin otomobillerden çıkarttığı yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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