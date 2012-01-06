Denizli'de içkili mekanlara sürgün!

T24

Vali: Yargı kararını uyguluyoruz



Denizli’de ilk kez 2008’de ortaya atılan ve tartışmalara neden olduğu için uygulaması üç yıl ötelenen lokallerin içkili yerler bölgesine taşınması tekrar gündeme geldi. Denizli Valiliği Dernekler Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan dernek lokallerine yönetmelik uyarınca içkili yerler bölgesine taşınmaları ya da içki ruhsatlarının iptal edilmesi için tebligat yaptı.Valilik, mahkeme kararının uygulandığını belirtirken, lokal sahipleri bu konuda alınmış yargı kararı olmadığını ileri sürdü. Bazı lokallerin avukatlığını yürüten Yıldız Hazer, kararın hukuki olmadığını ileri sürüp, “Dernekler Müdürlüğü’nün kararını yargıya taşıyacağız. Dosyaları hazırlıyoruz. Birkaç gün içinde mahkemeye başvuracağız” diye konuştu.Vali Abdulkadir Demir ise, bir yargı kararını yerine getirmek için böyle bir adım attıklarını söyledi.