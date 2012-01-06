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Yaşam

Denizli'de içkili mekanlara sürgün!

Denizli Valiliği Dernekler Müdürlüğü, kent merkezindeki dernek lokallerine içkili yerler bölgesine...

06 Ocak 2012 02:00

T24 - Denizli Valiliği Dernekler Müdürlüğü, kent merkezindeki dernek lokallerine içkili yerler bölgesine taşınmaları veya içki ruhsatlarının iptal edilmesi için tebligatta bulundu. Valilik olay hakkında, ''yargı kararını uyguluyoruz'' derken bazı lokallerin avukatlığını yapmakta olan Yıldız Hazer, kararın hukuki  olmadığını dile getirdi.



Denizli’de ilk kez 2008’de ortaya atılan ve tartışmalara neden olduğu için uygulaması üç yıl ötelenen lokallerin içkili yerler bölgesine taşınması tekrar gündeme geldi. Denizli Valiliği Dernekler Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan dernek lokallerine yönetmelik uyarınca içkili yerler bölgesine taşınmaları ya da içki ruhsatlarının iptal edilmesi için tebligat yaptı. 


Vali: Yargı kararını uyguluyoruz

Valilik, mahkeme kararının uygulandığını belirtirken, lokal sahipleri bu konuda alınmış yargı kararı olmadığını ileri sürdü. Bazı lokallerin avukatlığını yürüten Yıldız Hazer, kararın hukuki olmadığını ileri sürüp, “Dernekler Müdürlüğü’nün kararını yargıya taşıyacağız. Dosyaları hazırlıyoruz. Birkaç gün içinde mahkemeye başvuracağız” diye konuştu. 

Vali Abdulkadir Demir ise, bir yargı kararını yerine getirmek için böyle bir adım attıklarını söyledi. 



 

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