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Denizli'de, FETÖ/PDY Özel İdare yapılanması davası başladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İl Özel İdare yapılanması kapsamında haklarında dava açılan, 5'i tutuklu, 75 sanığın yargılanmasına başlandı

22 Eylül 2017 22:59

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) İl Özel İdare yapılanması kapsamında haklarında dava açılan, 5\'i tutuklu, 75 sanığın yargılanmasına başlandı.
Denizli büyükşehir olmadan önce ilçe, belde ve köylere hizmet götürmek üzere faaliyet gösteren İl Özel İdaresi\'nde, FETÖ/PDY\'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 75 sanık hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. O dönem gerçekleştirilen ihalelerin de araştırıldığı soruşturma sonucunda açılan davada, Denizli İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri A.O. ile İl Özel İdaresi yönetiminde görev alan N.D., H.A., N.S. ve M.K., tutuklu olarak yargılanıyor. Sanıklardan A.O. ve N.D., aynı zamanda Denizli İşadamları Davası\'nın da sanıkları arasında bulunuyor. Savunmalarında suçlamaların kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
Davada, İl Özel İdaresi\'nde görevli 10 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve FETÖ/PDY\'ye himmet sağlamak suçlaması, 65 kişi hakkında da ihaleye fesat karıştırmak suçlaması yer alıyor.

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