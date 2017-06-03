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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli’de ‘FETÖ'den yargılanan 8 iş insanına tahliye

Davada toplam 145 sanık yargılanıyor

03 Haziran 2017 02:04

Denizli’de 'FETÖ' soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 87'si tutuklu, 145 sanıklı davada ara karar çıktı. Tutuklu 8 kişi hakkında tahliye kararı verilirken, sanıkların mal varlıkları üzerindeki ve banka hesaplarındaki tedbirler de kaldırıldı. 

'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, Denizli'de örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla iş insanlarına yönelik gerçekleştirilen 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 87'si tutuklu, 16'sı tutuksuz ve 42'si aranan toplam 145 sanık hakkındaki davanın son celsesi, bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen ara karar ile sona erdi. 'FETÖ'ye üye olmak, örgüte finans sağlamak, örgütün haberleşme programı olduğu öne sürülen Bylock'u kullanmak, KHK ile kapatılan derneklere üye olmak, sohbet toplantıları düzenlemek gibi iddialarla yargılanan sanıkların; örgütün dernek, şirket, okul ve dershanelerinde birlikte hareket ettikleri de iddianamede yer aldı. Sanıklar hakkında 15 yıla hapis cezası istenirken, 2 Mayıs'ta başlayıp bugün sona eren ilk duruşmada bir ay boyunca sanıkların savunmaları dinlendi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklar İbrahim Tüysüz, Fatih Güner, Ali Usul, Tufan Kuru, Bilal Erşahin, Kübra Çelikbilek, Nazife Turhal ve Şenay Sönmez'in cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Ayrıca kararda, sanıkların mal varlıkları ve banka hesapları üzerindeki tedbirin kaldırılması da yer aldı. Tahliye olan sanıkların yakınları salonda sevinç gözyaşları döktü. 

Duruşma 30 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

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