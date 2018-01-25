Denizli'de FETÖ'den 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik olarak, bu sabah operasyon yaptı. 9 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, eş zamanlı olarak 9 ayrı adrese gidildi. Operasyonda, örgütün \'mahalle ağabey ve ablaları\' olduğu öne sürülen 4\'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.