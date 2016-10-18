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15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli’de ‘FETÖ’ operasyonları; ayakkabı kutusunun içinden bir milyon dolar çıktı!

Gözaltına alınan kişi, Ankara’ya gönderilecek

18 Ekim 2016 22:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla aranan M.T. Denizli’de yakalandı. Evinde yapılan aramada ayakkabı kutusu ve spor çanta içinde 989 bin 658 dolar ve 50 bin 550 Euro ele geçirildiği öne sürülen şüphelinin Fethullah Gülen için yazdığı öne sürülen bir şiir de bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, şiirde, “Yürekte bir Sızıntı ile başladık, Zamanla öğrendik, Aksiyon insanı olmayı, Yeni Ümitlerimizle yağdırdık Yağmurları ve sonunda yeşerdi Goncalar” ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınan M.T., savcılığın soruşturması kapsamında polis tarafından Ankara’ya gönderilecek.

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