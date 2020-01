-Denizli'de evler sular altında kaldı DENİZLİ (A.A) - 07.01.2012 - Denizli'de etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Tavas ve Kale ilçelerinde tarım arazileri ve evler sular altında kaldı, Kale ilçesiyle Demirciler köyünün bağlantısı kesildi. Denizli'de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmur, Tavas ve Kale ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Tarım arazileri sel suları altında kaldı. Kuvvetli yağış dolayısıyla Kale ilçesinden gelen derenin taşması sonucu Altınova köyünün büyük bir kısmı su altında kalırken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Kale ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Gökçeören köyünde bir mandıra ile kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunu su bastı. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Kale ve Tavas ilçelerinde sağanak yağıştan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. Demir, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün yağışlar konusunda gerekli uyarıları yaptığını belirterek, şunları söyledi: ''Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası ekibimiz de gerekli önlemleri aldı. Kale ilçemize bağlı olan Köprübaşı köyümüzde Akçay Deresi'nin taşması sonrası incelemelerde bulunmak için buraya geldik. Çok önemli bir sıkıntı yok, fakat gece yağış devam edeceği için köyümüzdeki tehlike arz eden evlerin boşaltılması için gerekli talimatı verdim. Bu akşam köylülerimiz komşularında misafir olacaklar. Yarından itibaren yağış azalıyor, buranın sorunu hakkında geniş bir çalışma yapılması gerekiyor. Yine de biz bu gece için kriz merkezini oluşturduk. Ekibimiz sabaha kadar arazide olacak. Denizli açısından şu an itibariyle can ve mal kaybı olmamıştır. Bundan sonra da olmaması için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecekler.'' Kale Kaymakamı Serap Özmen ise Habipler köyü Varalı Deresi yakınlarındaki evlerin boşaltılmasını istedi. -''Kale ilçesi ile Demirciler köyünün bağlantısı kesildi''- Denizli İl özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu da sağanak nedeniyle Kale ilçesi ile Demirciler köyünün bağlantısının kesildiğini bildirdi. Yolun açılması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Oklu, ''Köy evlerimizde aşırı yağışlardan dolayı ufak su baskınları meydana geldi ama kullanılmaz hale gelen ev yok. Tavas'ın Altınova köyünde ise bazı tarlalar su altında kalmış. Kesin tespitler suların çekilmesinin ardından yapılacaktır'' diye konuştu. Tarım Müdürü Yusuf Gülsever ise arazilerde incelemelere başladıklarını dile getirerek, ''Birçok yerde ürünlerin hasadı bittiği için hasar oluşmadı. Net tespitler için suların çekilmesi gerekiyor. Bazı dikili alanları su basmış ancak hasar görünmüyor'' dedi. Tavas'a bağlı Altınova köyünün muhtarı İrfan Abımak ise dün akşam başlayan sağanak sonrası köyün içinden geçen derenin taştığını ifade etti. Kesin hasarın tespit edilmesi için yağmurun dinmesini ve suların çekilmesini beklediklerini belirten Abımak, ''350 hanelik köyümüzün yarısı sular altında. Köy mezarlığımız tamamen sular içinde. Cenazemiz olsa gömemeyeceğiz. Hayvanların bulunduğu ahırlarımızın büyük kısmı sular altında kaldı. Şimdilik hayvanlardan herhangi bir kaybımız yok. Köy meydanlığındaki 60 tonluk kantar ile köyümüzdeki 8 bin-9 bin dekar arazi sular altında. Altınova-Karahisar karayolu ulaşıma kapanmış durumda'' dedi. Kale'ye bağlı Gökçeören köyünün muhtarı Emnin Zıraplı da trafonun sular altında kalması nedeniyle Ortatepe, Keçeliler, Cami Yanı, Gökçeören köylerinin susuz kaldığını bildirdi.