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Denizli'de Erdoğan'ı 'Cumhumbaşkanı' olarak karşıladılar

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitingi öncesinde kent girişine asılan pankarttaki hata, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı

08 Temmuz 2014 23:49

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli mitingi için geldiği kent girişine bir vinç üzerine asılan pankartta ’Cumhurbaşkanım’ yerine ’Cumhumbaşkanım’ yazılması sosyal medyaya konu oldu.

Denizli-Ankara karayolu Pınarkent Mahallesi girişine park edilen bir vince, ’Cumhumbaşkanım Denizli’ye hoşgediniz’ yazılı pankart asıldı.

Denizli mitingi için kentte gelen Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a hoşgeldin mesajı veren ve kimin astığı bilinmeyen pankarttaki harf hatasını fark eden bir kişi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Hata sosyal medyada günün konusu haline geldi.

 

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